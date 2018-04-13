Пенсионерку из РФ не задержали, а лишь увели для допроса

Пожилую россиянку в инвалидной коляске не задерживали в аэропорту Мюнхена, ее отвели в полицейский участок, поскольку есть подозрение о нарушении ею шенгенских правил.

Как передает РИА Новости, об этом заявил представитель полиции Баварии.

Речь идет о 76-летней Эльмире Асланян, про которую ее сын сообщил, что она была под надуманным предлогом задержана немецкими полицейскими в терминале 1 при вылете из Мюнхена.

Мужчина отметил, что его матери заявили в полиции, что несколько лет назад при оформлении шенгенской визы для въезда в Германию она сказала, что будет жить в одной гостинице, а в итоге поселилась в другой.

Представитель полиции Мюнхена отметил, что Асланян нарушила шенгенские правила, и теперь решение в ее отношении будут принимать судебные власти Германии. При этом он заметил, что это не означает, что пожилой женщине обязательно вынесут приговор.

Полицейский подчеркнул, что в связи с задержанием дама не успела на свой рейс, но она сможет вылететь в Россию на перебронированном для нее рейсе вечером 13 апреля и уже дома сможет дожидаться решения немецкого суда.