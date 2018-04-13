В Лондоне задержаны мужчина и женщина, готовившие теракт

Два человека — мужчина и женщина — были задержаны в британской столице в результате упреждающих операций контртеррористического подразделения полиции Соединенного Королевства.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в Скотланд-Ярде, отметив, что 27-летний мужчина был задержан на востоке Лондона. Его подозревают в совершении, подготовке и подстрекательстве к осуществлению теракта.

24-летнюю женщину задержали на основании того, что она знала

о планах совершения террористических актов и не сообщила об этом в правоохранительные органы. Полиция обыскивает квартиру, где она проживает.

Кроме того, обыски по данному делу проводятся еще по трем адресам в восточной части Лондона. В прошлом году в столице Великобритании было совершено четыре теракта.