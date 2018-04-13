Болельщик ЦСКА ударил ножом сына, болеющего за "Спартак"

Житель Кировской области приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью своего сына. Отец и сын повздорили на почве футбола.

Отец, болельщик ЦСКА, не смог смириться с тем, что его сын поддерживает "Спартак". Во время ссоры отец схватил нож и ударил сына в грудь. Молодого человека спасла оказанная вовремя медицинская помощь.

Отец был задержан и через несколько месяцев предстал перед судом. Как сообщает "Спорт-Экспресс", 54-летний мужчина был признан виновным в умышленном причинении вреда здоровья, опасного для эизни.