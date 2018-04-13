Военные САР нашли под Дамаском лабораторию боевиков по производству ядов

Армия Сирийской Арабской Республики обнаружила лабораторию боевиков по производству ядовитых веществ в поселении Афтарис в Восточной Гуте. Об этом сообщило сирийское национальное агентство SANA, ссылаясь на военный источник.

Военная лаборатория была найдена во время операций по зачистке в районе Афтарис в Восточной Гуте. Лаборатория принадлежала террористам и была подготовлена для производства всех видов ядовитых веществ. В ней находится необходимое оборудование для процесса создания ядов, а также смеси порошков для производства запрещенного оружия.

В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, напоминает РИА Новости. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, которая якобы была сброшена сирийскими военными. Министерство иностранных дел РФ заявило, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками САР – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генеральном штабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о провокации с инсценировкой применения химического оружия в Восточной Гуте, готовящейся боевиками.