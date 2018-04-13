Порошенко обратился к Путину на "ты" из-за вопроса о миротворцах в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину на "ты", критикуя нежелание лидера России вводить миротворцев в Донбасс. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт Порошенко.

"И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против", — подчеркнул Порошенко.

Ранее лидер Украины раскрыл дату изменения формата операции в Донбассе, напоминает Газета.Ru. Также Порошенко высказал точку зрения, что Россию необходимо лишить права вето в Организации Объединенных Наций, так как, по мнению Порошенко, российская сторона часто выступает в роли агрессора.