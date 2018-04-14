Боевики ИГИЛ обстреляли окраины Дамаска, четверо сирийцев ранены

13 апреля террористы из группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ) из лагеря беженцев Ярмук обстреляли из минометов южные окраины Дамаска. Снаряды разорвались на площади Эль-Баттыха. В результате обстрела четыре человека были ранены (в том числе двое детей). Такие данные сообщило агентство SANA, ссылаясь на источник в полицейском управлении.

В настоящее время остатки банд ИГИЛ заблокированы в лагере Ярмук и прилегающих к нему кварталах Кадам и Хаджр-жль-Асвад неподалеку от шоссе Дамаск – Амман. В марте на юге Дамаска проходили ожесточенные боестолкновения, в результате которых правительственные войска понесли потери (36 убитых). Командование ВС САР перебросило на юг города подкрепление и готовит операцию по зачистке окраин.

Также в южных предместьях Дамаска ведутся переговоры с рядом бандформирований о локальном примирении. Соглашение о выводе боевиков с юга столицы будет реализовано после завершения операции по освобождению Восточной Гуты, передает ТАСС. Речь идет о районах Бейт-Сахем, Ильда и Сиди-Мекдад.