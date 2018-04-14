Акция "Тотальный диктант" пройдет в 1000 городов в 76 странах

В субботу, 14 апреля, пройдет акция "Тотальный диктант". В этом году она объединит более 1000 городов в 76 странах мира. Владивосток станет главной площадкой диктанта. Текст здесь будет читать его автор Гузель Яхина. Все желающие смогут написать под ее диктовку в реальном времени: прямая трансляция на весь мир планируется из главной аудитории акции. К акции присоединятся космонавты, альпинисты, футбольные болельщики и пассажиры самолетов.

"Тотальный диктант" – образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих, проводимая ежегодно. Впервые акция прошла в Новосибирске в 2004 году, напоминает РИА Новости. Авторами текстов для диктантов в разные годы были Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Алексей Иванов, Дина Рубина и другие. Акция обычно проходит на сотнях площадок на территории Российской Федерации и за границей.

Текст международной акции грамотности этого года взят из нового романа Гузель Яхиной "Дети мои". Он посвящен одному дню из жизни учителя немецкой словесности – жителя немецкой колонии на Волге.

В этом году российский космонавт Олег Артемьев второй раз присоединится к диктанту и напишет его на орбите.

На высоте смогут проверить свою грамотность и пассажиры трех самолетов авиакомпании S7 Airlines.

Принять участие в Тотальном диктанте смогут пассажиры поездов и встречающие, которые окажутся на железнодорожных вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону 14 апреля.

Жителям Челябинска впервые предоставят возможность написать диктант на колесе обозрения. Второй раз диктант будут писать пассажиры троллейбуса, следующего по маршруту Алушта – Симферополь на высоте 752 метра. В Альметьевске, Уфе, Веве (Швейцария), Франкфурте-на-Майне (Германия) и других городах детьми будут заниматься аниматоры и воспитатели, пока родители будут писать диктант.

По информации руководителя Тотального диктанта Ольги Ребковец, в этом году в акции примут участие 1021 город в 76 странах мира. Например, впервые в этом году диктант напишут альпинисты в горах Домбая. Также впервые в диктанте примут участие Венгрия, Катар, Коста-Рика, Панама и Сирия.