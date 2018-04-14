Губернатор штата в Бразилии требует закрытия границы с Венесуэлой из-за беженцев

Правительство бразильского штата Рорайма просит временно закрыть границу с Венесуэлой. Причина – возросший поток беженцев, передает РИА Новости.

Губернатор штата Суэли Кампус обратилась с данной инициативой в Верховный суд Бразилии. Как она пояснила, границу Бразилии с Венесуэлой надо временно закрыть до тех пор, пока не разрешатся проблемы тысяч мигрантов, которые в настоящее время находятся в Рорайме.

По информации ООН и неправительственной организации Норвежский совет по беженцам, только за последние четыре года из Венесуэлы выехали более четырех миллионов граждан (общее население страны составляет 32,2 миллиона человек). В первую очередь мигранты бегут в соседние страны, такие Бразилия, Панама и Колумбия. Также их привлекают США, Мексика, Аргентина, Коста-Рика, Перу, Чили и Эквадор. Некоторые добираются до Испании, а также до островов Аруба и Кюрасао.

Как отметила Кампус, только в ее штате число беженцев из Венесуэлы составляет около 50 тысяч человек.

В настоящее время ситуация в Венесуэле приобрела крайне тяжелый характер из-за инфляции, падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, дефицита товаров и массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро.