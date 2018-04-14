Братья Ковачи возвращаются в "Баварию" в качестве тренеров

Стало известно имя нового тренера мюнхенской "Баварии". Летом команду возглавит Нико Ковач, которому будет помогать его брат Роберт. В нынешнем сезоне братья Ковачи работают во франкфуртском "Айнтрахте".

46-летний Нико Ковач займет пост главного тренера, а 44-летний Роберт станет помощником. В подобном составе тренерский тандем работал в сборной Хорватии в 2013-15 годах и а "Айнтрахте" с 2018 года. Братья возвращаются в "Баварию", где они выступали в роли игроком. Нико играл за мюнхенцев на позиции центрального полузащитника с 2001 по 2003 годы. Центральный защитник Роберт выступал в "Баварии" с 2001 по 2005 годы.

Братья Ковачи родились в Берлине в семье югославских гастарбайтеров. В бытность футболистами они выступали за сборную Хорватии. Нико сыграл 83 матча, в которых забил 44 мяча, Роберт участвовал в 84 встречах.