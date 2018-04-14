США начали операцию против Сирии

Соединенные Штаты Америки приняли решение нанести удар по Сирии в ответ на применение химоружия. Об этом сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на неназванного чиновника из администрации США.

Ранее американские средства массовой информации сообщали, что в ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратится к нации с заявлением по Сирии.

"Недавно я отдал приказ вооруженным силам США произвести точечные удары по целям, которые связаны с запасами химического оружия сирийского диктатора Башара Асада", — заявил Трамп, выступая в Белом доме.

Ранее в ответ на предполагаемую химическую атаку в САР, которую отрицают сирийские власти, президент США обещал принять решение о действиях против Сирии. Представители Министерства иностранных дел России заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками САР – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне, напоминает РИА Новости. При этом в Генеральном штабе ВС РФ еще 13 марта сообщалось о провокации с инсценировкой применения химического оружия, готовящейся боевиками в Восточной Гуте.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 13 апреля на брифинге, что видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химатаки" в сирийской Думе, распространенный в СМИ и социальных сетях, является целиком постановочным. По данным военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, рассказавшие, как проводилась постановочная съемка.