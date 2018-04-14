ПВО Сирии отражают ракетные удары США, Британии и Франции

В субботу, 14 апреля, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция начали агрессию против САР. Об этом сообщает агентство SANA. В настоящее время средства ПВО отражают ракетные удары, которые наносятся по территории Сирии. Над пригородом Эль-Кисва в Дамаске уже сбито 13 ракет.

В столице Сирии прогремело шесть мощных взрывов, город окутан клубами дыма. Об этом сообщают арабские СМИ, ссылаясь на очевидцев.

По данным телеканала "Аль-Маядин", один из ударов был нанесен по району Барзех на севере Дамаска. Было атаковано расположенное там здание научно-исследовательского центра. По имеющейся информации, авиация Соединенных Штатов и стран коалиции наносит авиаудары именно по этому району, потому что там расположены научные центры, передает ТАСС.

У военных Сирии есть комплексы ПВО советского и российского производства: "Бук", С-200 и некоторые другие.

В 2011 году сообщалось, что Сирийская Арабская Республика закупила у Российской Федерации 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".