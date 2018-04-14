Антонов: действия США, Британии и Франции в Сирии не останутся без последствий

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал операцию в Сирии, отметив, что действия США, Великобритании и Франции не останутся без последствий. Вся ответственность за авиаудары лежит на этих трех странах.

Как подчеркнул посол, оправдались худшие опасения. "Наши предостережения не услышали. Нам опять грозят. Реализуется заранее запланированный сценарий", — цитирует слова Антонова агентство "Интерфакс".