Генерал Данфорд: мы не координировали с Россией удары по Сирии

Соединенные Штаты Америки не осуществляли никакой координации с Россией по ударам по территории Сирии и не уведомляли ее заранее. Об этом заявил председатель объединенного Комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Как он отметил в ходе пресс-конференции, США специально выбрали эти цели, чтобы предотвратить риск вовлечения российских сил. "Мы активно прорабатывали на этой неделе вопросы, связанные с военно-воздушными силами", — цитирует слова Данфорда агентство "Интерфакс".

При этом генерал сообщил, что единственные контакты с Россией, осуществленные в контексте этой операции до атаки по объектам, — обычный деконфликтинг в воздушном пространстве, который соответствует процедурам, используемым по всем американским операциям в Сирии.