МИД РФ: удар по Сирии произошел тогда, когда у страны появился шанс на мирное будущее

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар по Сирии произошел именно тогда, когда у страны появился шанс на мирное будущее. При этом, как подчеркнула Захарова, Соединенные Штаты Америки должны осознавать всю ответственность за совершенные действия. Ведь Белый дом не дождался отчета по запрещению химического оружия, а свои выводы сделал, опираясь на публикации в СМИ.

Удары по территории Сирии начались сегодня в 4 часа утра по московскому времени. Первым об этом объявил президент США Дональд Трамп. Вслед за ним свое участие в операции подтвердили Великобритания и Франция. Лидеры всех трех стран заявили, что ракетные удары направлены против Сирии, чтобы заставить ее прекратить использование химического оружия. В то же время ни одни из западных стран не смогла предоставить доказательства применения запрещенных веществ в Восточной Гуте.



Во время ударов по Сирии были задействованы четыре британских истребителя-бомбардировщика "Торнадо", пишет The New York Times. Самолеты выпустили крылатые ракеты Storm Shadow. Мишенью стал объект, расположенный недалеко от Хомса. Там, по заявлению Великобритании, находилось химическое оружие. Целями США, по предварительной информации, которая сейчас появилась, стали также объекты у озера Котайна, авиабаза Хальхаля, иранские базы "Даръа" и "Тель Мари", окрестности национального аэропорта Дамаска, склады Дханха, база Ярмук и авиабаза Хальхаля — Сувейда.

Как сообщают сирийские СМИ, Дамаск заблаговременно эвакуировал технику и военнослужащих с объектов, которые стали целями атаки. Еще на прошлой неделе власти эвакуировали технику и личный состав с аэродромов и военных баз, передает телеканал "24".

Местные телеканалы передают, что в результате налета с воздуха причинен ущерб военным складам, находящимся в районе города Хомс. В то же время воздушное пространство в районе Латакии, Тартуса, Алеппо и Хасеке ударами западной коалиции не затронуто. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA.

Удары США уже прекращены, пока новых планов по бомбардировкам Сирийской Арабской Республики у США нет. Об этом сообщил председатель объединенного Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. По его данным, у Пентагона пока нет информации о потерях США при авиаударе по САР. Удар по Сирии приведет к долгосрочному снижению потенциала страны по разработке и использованию химического оружия.