Жители Дамаска собираются на митинг в поддержку президента и армии

На площади Умавиин в центре города собираются на митинг жители Дамаска, выкрикивая лозунги в поддержку президента страны Башара Асада и вооруженных сил.

В субботу, 14 апреля, США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по Сирии. По данным агентства Reuters, ссылаясь на источник в САР, западная коалиция выпустила по Сирии около 30 ракет.

Несмотря на раннее утро, на площади уже собрались десятки граждан с флагами Сирийской Арабской Республики. Люди выкрикивают антиамериканские слова и лозунги в поддержку сирийских армии и президента.

Как заявил РИА Новости один из участников митинга, "мы здесь, чтобы показать, что мы не боимся. Наша страна может противостоять агрессии, а народ за армию и президента".