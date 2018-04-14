Красноярский форум: Сибирь готова к масштабному экономическому росту

Красноярский экономический форум подводит итоги второго дня работы. Для участников он основной. Кроме пленарного заседания, программа включала 50 панельных дискуссий. В центре внимания региональный мегапроект "Енисейская Сибирь". Предложения по его развитию представили ведущие российские компании.

Реализуя потенциал с таким посылом, на Красноярском экономическом форуме обсуждали, хвалили, критиковали и считали. Чтобы экономика России росла выше среднемировых темпов, уровень инвестиций должен составлять четверть ВВП страны, сейчас это пятая часть. В Красноярске представили ключевые для Сибири проекты.

Без логистики работа и торговля не идут. Министр транспорта рассказал, что в планах строительство и реконструкция примерно десяти аэропортов в год на ближайшие 6 лет. Отметил, что экспорт транспортных услуг растет и доходы сопоставимы с половиной газовых доходов России. В тренде — красноярский аэропорт "Емельяново", который претендует на роль международного транспортного узла для перевозок из Азии в Европу. Но для роста экономики вкладывать в транспортную инфраструктуру нужно больше.

Навести мост через Енисей просят золотодобывающие компании и лесная промышленность. Семь миллиардов рублей должны окупиться за счет устранения логистических издержек.

Сибирская генерирующая компания в пятницу взорвала дымовую трубу Красноярской ТЭЦ. Новая будет выше и поможет рассеять вредные выбросы. У компании, впрочем, готов проект модернизации теплосетей для всего города.

В министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что думают над гибкими тарифными планами на коммунальные услуги. Подобно тому, как сейчас оплачивают мобильную связь, — варианты "эконом" и "безлимит".

Красноярский форум проходит под знаком "Енисейской Сибири" — экономической координации трех соседних территорий — Красноярского края, республик Тыва и Хакасия. Это будущий макрорегион.

"Сегодня сложилась такая ситуация, когда у нас здесь находятся в высокой степени готовности, по меньшей мере, 7-10 проектов, которые реализуют или должны начать так называемые национальные чемпионы, компании "Норильский никель", СУЭК, "Юнипро" и так далее, то есть, это федеральные крупные компании. Мы должны выйти на темпы роста выше мировых. Существующих инструментов недостаточно для решения этой задачи. Мы вместе обязаны найти новые подходы, дополнительные решения, которые позволят двигаться дальше", — говорит временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс.

Вице-премьер призвал сохранять спокойствие, не брать дополнительных рисков для страны и направлять ресурсы на приоритеты, не распыляя их.

Гости Красноярского экономического форума покинут площадку 14 апреля с новыми контактами и новыми идеями.