Шесть мирных жителей пострадали во время авиаудара коалиции по базе в Хомсе

В результате авиаудара западной коалиции под руководством США по военному объекту в Хомсе пострадали шесть мирных жителей. Они получили ранения в результате попадания ракеты по складу армии, расположенному к западу от Хомса. Такие данные сообщил СМИ источник в органах безопасности Сирии.

Как уточняется, ПВО перехватили ракеты, выпущенные по военной базе в Хомсе. Их курс был изменен, они не достигли цели. Но при их разрыве в другом районе три мирных жителя получили ранения, передает РИА Новости.