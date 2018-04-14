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Конфликт в Сирии 24 минуты назад

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14 апреля 201807:13

Шесть мирных жителей пострадали во время авиаудара коалиции по базе в Хомсе

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В результате авиаудара западной коалиции под руководством США по военному объекту в Хомсе пострадали шесть мирных жителей. Они получили ранения в результате попадания ракеты по складу армии, расположенному к западу от Хомса. Такие данные сообщил СМИ источник в органах безопасности Сирии.

Как уточняется, ПВО перехватили ракеты, выпущенные по военной базе в Хомсе. Их курс был изменен, они не достигли цели. Но при их разрыве в другом районе три мирных жителя получили ранения, передает РИА Новости.

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