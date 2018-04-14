ДТП в Омской области: два человека погибли, шестеро ранены

Авария на трассе Челябинск - Новосибирск в Омской области унесла жизни двух человек, еще шестеро были госпитализированы. Такие данные сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по региону.

Как уточняется, сообщение о ДТП на автодороге Челябинск – Новосибирск поступило в дежурную часть отдела МВД РФ по Москаленскому району утром. Следственно-оперативная группа немедленно выехала на место аварии. Полиция вызвала бригаду скорой помощи. Два человека от полученных травм скончались на месте еще до приезда врачей. Шестерых человек с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Удалось установить, что водитель автомобиля ВАЗ-21140, двигаясь в направлении города Исилькуль, выехал на встречную полосу в районе 698 километра и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, передает ТАСС.