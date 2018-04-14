Иран и Боливия резко осудили агрессию США против Сирии

Западные страны нанесли удар по Сирии из-за поражения террористов. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Ирана.

Ведомство резко осудило агрессию против Сирии, передает телеканал "Россия 24". В сообщении МИДа говорится, что атака будет иметь негативные последствия для всего региона и мира.

С критикой действий Вашингтона, Лондона и Парижа выступил также президент Боливии Эво Моралес. По его словам, западная коалиция действовала под надуманным предлогом, сравнив нынешнее оправдание ударам с предлогами для вторжения в Ирак.