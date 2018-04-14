Главу судейского комитета УЕФА Коллину обвинили во вредительстве

Президент итальянского клуба "Наполи" Аурелио Де Лауренис поддержал своего коллегу из "Ювентуса" Андреа Аньелли, раскритиковавшего главу судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллину. Он заявил, что знаменитый в прошлом арбитр навредил итальянским клубам в еврокубках.

"Слова Аньелли о Коллине? Я с ним согласен. Я свободный человек и люблю говорить открыто. Коллина навредил клубам и в предыдущие годы, выкинув нас из еврокубков. Я просто не понимаю, как кто-то с такой профессиональной подготовкой, как у него, может делать такое", — цитирует президента "Наполи" Sports.ru.

Ранее глава "Ювентуса" Аньелли потребовал отстранить Коллину от должности. Причиной конфликта стало назначение пенальти в ворота Джанлуиджи Буффона в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионом между итальянским клубом и испанским "Реалом".