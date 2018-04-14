Россия заранее предупредила Сирию о возможном авиаударе

Россия заранее предупредила власти в Дамаске о возможном авиаударе по территории Сирии. Об этом сообщила газета "Аль-Ахрам", ссылаясь на заявление источника в сирийской столице.

По его словам, Сирия заранее получила предупреждение от РФ о возможном ударе с воздуха. Поэтому власти в течение нескольких дней смогли эвакуировать большинство военных объектов.

Как указал источник, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция выпустили по территории САР около 30 ракет. Сирийская ПВО уничтожила около трети из них. В настоящее время правительство Сирии уточняет ущерб, который был нанесен стране в результате "тройственной агрессии".

Поводом для нанесения авиаудара по Сирии стал инцидент в сирийском городе Дума, где, по некоторым данным, 7 апреля было применено химическое оружие. Российский Центр по примирению враждующих сторон провел обследование Думы 9 апреля, но следов применения химоружия не обнаружил. 14 апреля на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), напоминает ТАСС.