Гуттереш: всем странам следует проявить сдержанность после ударов Запада по Сирии

Всем странам следует проявить сдержанность и избегать роста напряжения после ударов Запада по территории Сирии. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш. Он напомнил, что ответственность за поддержание мира лежит на Совете Безопасности ООН.

Генсек заявил, что внимательно следит за сообщениями об ударах, которые нанесли западные страны. Он напомнил США, Великобритании и Франции об обязательствах действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Бомбардировка Сирии западными военными не была согласована в Совете Безопасности, напоминает телеканал "Россия 24".

"Я внимательно слежу за сообщениями об авиаударах в Сирии, проведенными США, Францией и Великобританией. Есть обязательство, особенно когда речь идет о вопросах мира и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом. Главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности лежит на Совете Безопасности ООН", — отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.