Тереза Мэй связала удары по Сирии с отравлением Скрипалей

Военная операция Запада против Сирии не была направлена на смену власти в арабской стране. Об этом заявила премьер Британии Тереза Мэй. В своем утреннем обращении она подчеркнула, что удары носили ограниченный характер и были направлены на предотвращение потерь среди гражданского населения.

Участие Великобритании в ударах по Сирии подтвердила в ночь на субботу лично премьер-министр Тереза Мэй. Ее обращение появилось сразу после трансляции заявления президента США Дональда Трампа.

"Сегодня вечером я отдала приказ вооруженным силам Великобритании нанести скоординированные и точечные удары, чтобы не допустить применения сирийскими властями химического оружия. Мы действуем совместно с нашими американскими и французскими союзниками", — заявила Мэй.

На этот час известно, что в военной операции против Сирии приняло участие как минимум четыре самолета королевских Военно-воздушных сил. Они вылетели с базы на Кипре и выпустили крылатые ракеты Storm Shadow по бывшей базе сирийских ПВО вблизи города Хомс.

Несмотря на то, что в Лондоне накануне прошла массовая акция протеста против возможного участия Великобритании в ударах по Сирии, премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что приняла решение об ударах легко, приплюсовав к этой ситуации скандальную историю с так называемым отравлением Скрипалей в английском Солсбери.

"Мы не можем допустить использования химического оружия ни в Сирии, ни на улицах Великобритании, нигде в мире. Мы бы предпочли альтернативный путь. Но в данной ситуации других вариантов нет", — сказала она.

Накануне эта акция была согласована на заседании британского кабинета министров. Оппозиция во главе с лидером партии лейбористов Джереми Корбином выступала категорически против нанесения ударов по Сирии. Тем не менее, она была лишена возможности поставить этот вопрос на голосование в парламенте. Британское правительство принимало решение об участии в военной операции в Сирии в одиночку, без согласования со основными политическими силами страны.