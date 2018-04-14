Игроки "Зенита" попали в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира

Стало известно, что 14 мая главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объявит предварительный список команды на чемпионат мира 2018 года в России. На данный момент он уже определился с именами 34 футболистов из 35. В заявке оказались и представители санкт-петербургского "Зенита".

В сферу интересов тренерского штаба аргентинской команды попали полузащитники "сине-бело-голубых" Леандро Паредес, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони, сообщает "Спорт-экспресс".

Уже ближе к старту чемпионата мира должен появиться окончательный список, состоящий из 23 футболистов. Напомним, что в России сборная Аргентины на групповом этапе встретится с нигерийцами, исландцами и хорватами.