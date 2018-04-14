Премьер-лига. "Зенит" и "Краснодар" выиграют, к "Локомотиву" есть вопросы

Премьер-лига. "Зенит" и "Краснодар" выиграют, к "Локомотиву" есть вопросыЧитайте нас в Telegram
Чемпионат России по футболу вступил в решающую стадию, когда цена каждого матча, каждой победы, каждого очка вырастает в разы. 26-й тур премьер-лиги составили несколько интересных матчей: "Динамо" – "Локомотив", "Краснодар" – "Арсенал", "Зенит" – "Анжи".
Эксперты футбола перед играми дают довольно противоречивые прогнозы. Так экс-футболист английского "Тоттенхэма" Роман Павлюченко по поводу матча "Динамо" – "Локо" говорит: "Я смотрел дерби ЦСКА — "Динамо". И думал, что шансов у динамовцев нет, но видите, как получилось".
"Динамо" обыграло ЦСКА, и теперь у него будет не менее серьезный настрой на еще одно дерби. "Динамо" нужно набрать еще 3-6 очков, чтобы уйти из опасной зоны, не попасть в стыковые матчи. Команда Хохлова дома будет играть на победу. Эмоциональный фон хороший, победа в игре с ЦСКА придала уверенности", — считает игрок.
"Но и "Локомотиву" даже вничью нельзя играть, — цитирует Павлюченко сайт "Рейтинг Букмекеров". – То есть теоретически он может сыграть вничью, все-таки есть игра в запасе, но тогда "Спартак" будет просто уже "на хвосте". В случае еще одной осечки он может обойти "Локомотив". В этой встрече обе команды будут стремиться к победе, но я поставлю на "Локомотив".
"У "Локомотива" сложный график: за неделю команда проведет три матча – как самый настоящий топ-клуб, — говорит бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец. – Поэтому, думаю, проблемы стоит ждать даже не столько от игры с "Динамо", сколько после нее. И вот этот отрезок может повлиять на итог чемпионата".
"Хотя и с "Динамо" будет непросто. Динамовцы после яркого матча с ЦСКА, на мой взгляд, имеют хорошие шансы не проиграть. Но и "Локомотив" — команда, которая будет действовать от обороны. Быстрая атака или позиционная, где у "Динамо" есть проблемы – это не одно и то же. В этой связи, мне кажется, что ничья – реальный вариант", — заключил Бышовец.
А вот про матч "Зенит" – "Анжи" известный тренер говорит с юмором: "Я так понимаю, что Сергей Фурсенко уже в запасе "Зенита" – скоро выйдет забивать вместо Заболотного. Так или иначе, думаю, одолеть "Анжи" удастся – дальше отступать уже некуда, иначе придется увольнять тренера, не справляющегося с управлением командой. Но, думаю, "Зенит" выиграет, причем с разницей в пару мячей", — заключил эксперт.
По мнению Бышовца, в матче с "Кранодаром" "Арсенал" не сможет сыграть полноценно: "Хотя атмосферу, когда игроки не боятся играть и чувствуют доверие, тренеру Миодрагу Божовичу удается создать. Но и что касается "Краснодара", смена тренера придает фон внутреннего конфликта: когда приходит новый наставник, игроки объединяются и стараются о себе показать и рассказать, что что-то умеют. Я бы поставил на краснодарцев".
Бывший игрок сборной Егор Титов вторит тренеру: "Неплохую игру показал "Краснодар" в Санкт-Петербурге в прошлом туре, особенно во втором тайме, когда волнение улеглось. Сейчас есть эмоции от смены тренера. Игорь Шалимов ушел. Сейчас положительные эмоции есть, и "Краснодар" настроится на тульский "Арсенал".
"На мой взгляд, у "Арсенала" не та оборона, чтобы хорошо защищаться в Краснодаре. Если хозяева будут играть с настроением, то у туляков шансов совсем нет, они минимальные. Сейчас у "Краснодара" очень мощная группа атаки, Шатов влился в коллектив. Мамаев постепенно набирает. Смолов давно не забивал, но в Петербурге поучаствовал в победном голе", — говорит Титов.
Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев про матч в Краснодаре говорит: "Обе команды забивные. У "Арсенала" есть Дзюба, который в каждом сезоне держит определенную голевую планку. В "Краснодаре" в полном порядке Смолов – лучший бомбардир российского чемпионата в последние годы. Отдаю предпочтение здесь "Краснодару" из-за фактора своего поля".
Ловчев высказал поддержку и "Зениту": "Здесь дело не в том, что "Анжи" провалил матч против "Спартака", уже в первом тайме пропустив 3 мяча. Дело тут в "Зените", у которого большие проблемы. Манчини заявляет, что играть в нападении некому. Все это через прессу. И мне представляется, что настрой у футболистов "Зенита" будет бешеным. Игроки выйдут доказывать главному тренеру свою состоятельность. Поэтому здесь ставлю на хозяев поля".
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