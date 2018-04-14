Свалка "Ядрово" возобновит работу как современное предприятие

Утром в субботу "старая карта" свалки бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе приняла последний грузовик. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области, в работе полигона наступил перерыв. Через несколько дней мусоровозы повезут отходы на новый участок свалки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее рассказал, что сооруженная по современным технологиям "вторая карта" свалки будет принимать мусор только с близлежащих районов. Рядом построят фабрику по глубокой переработке мусора.

По данным зампредседателя правительства Московской области Александра Чупракова, формирование тела полигона для его дегазации завершено.