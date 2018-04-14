Илья Ковальчук отдал 2,3 млн рублей на благотворительность

14 апреля 201811:10
Илья Ковальчук отдал 2,3 млн рублей на благотворительностьЧитайте нас в Telegram
Нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России Илья Ковальчук посетил отделение клинической иммунологии и ревматологии РДКБ. Туда он приехал не с пустыми руками: помимо чека на 2,3 миллиона рублей он привез самым юным пациентам больницы различные подарки.
Деньги, которые пожертвовал российский хоккеист на благотворительность, он получил от продажи автомобиля, подаренного ему за победу сборной России на Олимпийских играх в Южной Корее, сообщает "Спорт-экспресс".
Напомним, что машину Ковальчука приобрел форвард "Коламбуса" Артемий Панарин, поучаствовавший таким образом в благотворительной акции знаменитого форварда.
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