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Конфликт в Сирии 7 минут назад

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14 апреля 201811:54

Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН

фото EPA

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В субботу президент России Владимир Путин сообщил, что Москва потребует от Совета безопасности ООН обсудить агрессию США, Великобритании и Франции против Сирийской Арабской Республики. 14 апреля международная коалиция нанесла ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры, пишет ТАСС.

Президент России подчеркнул, что страны Запада нанесли удар без санкции Совбеза и по надуманному поводу. Президент напомнил, что США, как и год назад при атаке авиабазы Шайрат, в качестве предлога использовали инсценировку применения боевых отравляющих веществ против мирного населения.

Минобороны России считает организацию "Белые каски", сообщившую об отравлении в сирийской Думе, распространителем фейков и дезинформации.

В свою очередь, Франция обвинила Сирию в продолжении производства химического оружия. Якобы французские спецслужбы выяснили, что с 2013 года Дамаск скрывал от Организации по запрещению химического оружия подпольную программу, пишет РИА Новости. Доклад об этом опубликован в субботу на сайте Минобороны Франции.

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