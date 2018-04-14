Опубликовано видео с машинами, полыхающими после ночного ДТП в Подмосковье

В ночь на субботу, 14 апреля, в Ногинском районе Московской области произошла авария с летальным исходом, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.

По предварительной информации, на Горьковском шоссе столкнулись пять автомобилей – две легковушки, два фургона и фура.

После ДТП транспортные средства загорелись.

В настоящее время известно о трех погибших.