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14 апреля 201812:28 (обновлено в 12:59)

Удар по Сирии: перехвачена 71 ракета из 103

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Сирийские средства противовоздушной обороны успешно отразили удары авиационных и морских средств поражения США и их союзников. В частности, 71 из 103 крылатых ракет, выпущенных по территории Сирии, была перехвачена. В отражении атаки были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса", рассказал на брифинге в Москве начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Это свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных нашими специалистами, — сказал он. — За последние полтора года Россия полностью восстановила систему противовоздушной обороны Сирии и продолжает ее совершенствовать".

Целями США и их союзников были, в частности, авиабазы сирийских ВВС. По данным объективного контроля, в ударе по аэродрому Дювали участвовало четыре ракеты — все они были сбиты. По аэродрому Думеир было выпущено 12 ракет, все были сбиты. По аэродрому Блэи — 18 ракет, все были сбиты. По аэродрому Шайрат — 12 ракет, все они также были сбиты. Таким образом, эти аэродромы не пострадали.

Из девяти ракет, запущенных по неиспользуемому аэродрому Меззе, пять было сбито. Из 16 ракет, выпущенных по аэродрому Хомс, было уничтожено 13. Серьезных разрушений не наблюдается.

Тридцать ракет было задействовано в ударе по объектам в районе населенных пунктов Барз и Джарамани, из них было сбито семь ракет. Данные объекты, якобы имевшие отношение к так называемой "военной химической программе" Дамаска, были частично разрушены. Они давно не используются, людей и оборудования на них не было.

По данным Минобороны России, в ходе ракетного удара по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии рано утром 14 апреля применялись крылатые ракеты, в том числе ракеты морского базирования "Томагавк". Использовались также управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В, самолеты F-15 и F-16 применили ракеты "воздух — земля", а самолеты "Торнадо" британских ВВС выпустили восемь ракет Scalp EG. Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано.

В Минобороны России считают данный удар по Сирии не ответом на мнимую химическую атаку в сирийском городе Дума, а реакцией на успехи вооруженных сил Арабской Республики в освобождении своей территории от международного терроризма.

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