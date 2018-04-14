Белорусские пограничники со стрельбой задержали нелегальных мигрантов. Видео

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь обнародовал кадры задержания организаторов канала нелегальной миграции, произошедшего в минувший четверг, 12 апреля, в Минской области.

Силовики применили табельное оружие и остановили три автомобиля в которых находилось 11 мигрантов из Вьетнама, не имевших при себе документов, двое перевозчиков из числа местных жителей и двое проводников – выходцев из Чечни.

Кроме того, спецназовцы арестовали главу преступной группы – 33-летнего гражданина Азербайджана.

По данным следствия, вьетнамцы направлялись в сторону границы с целью дальнейшей переправки на территорию Евросоюза.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.