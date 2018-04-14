Турция довольна действиями американской коалиции в Сирии

Турция положительно оценила субботний ракетный удар США, Франции и Британии по Сирийской Арабской Республике и считает его ответом на использование Дамаском химического оружия в городе Дума. "Есть серьезные подозрения, что эту атаку совершил сирийский режим", — сказано в заявлении турецкого МИД.

Турция обвинила сирийские власти в рекордном количестве преступлений против человечности и военных преступлений, пишет "Интерфакс".

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что "Анкара была заранее оповещена". Спикер турецкого правительства вице-премьер Турции Бекир Боздаг сообщил, что авиабаза Инджирлик не были задействована в ударе по объектам в Сирии.

Турция в лице пресс-секретарь президента Ибрагима Калына призвала международное сообщество способствовать скорейшему политическому урегулированию в Сирии. Калын уверен, что основную опасность несут обычные виды вооружения, а не химоружие.