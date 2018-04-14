Серджио Маркионне: команда Ferrari может покинуть "Формулу-1"

Президент формулической команды Ferrari Серджио Маркионне прокомментировал для журналистов предложения новых владельцев гоночной серии "Формула-1" по улучшению чемпионата мира. Он отметил, что в регламенте 2021 года спортивные принципы должны преобладать над повышением уровня шоу.

"Если "Формула-1" превратится из спорта в спектакль, если мы начнем двигаться в сторону гонок NASCAR [американская серия гонок, — прим. ред.], то Ferrari уйдет, — цитирует Маркионне Pitpass. – Это произойдет, если появятся какие-то предложения, которые исказят "Формулу-1".

Тем не менее, глава Ferrari отметил, что его компания работает с Liberty Media над поиском приемлемых решений: "Десять дней назад Liberty сделала свое предложение, однако мы сначала хотим узнать все подробности, а затем уже сделаем выбор в пользу интересов команды".

Маркионне подчеркнул, что не собирается угрожать, но Скудерия может "присмотреться и к другим решениям". "При этом мы не перестанем тратить, — сказал президент Ferrari. – Некоторые хотят, чтобы подход к гонкам стал менее технологичным, однако Ferrari и Mercedes желают сохранить высокие стандарты гонок".