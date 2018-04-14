Россия, Китай и Иран осудили ракетный удар по Сирии

Тема:
Конфликт в Сирии 1 минута назад
Россия, Китай и Иран осудили ракетный удар по СирииЧитайте нас в Telegram
Россия представит в Совете Безопасности ООН не просто "словесные и политические аргументы", а доказательства незаконности удара США и их союзников по Сирии. Об этом рассказала журналистам официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
"Я имею в виду действия США и тех стран, которые присоединились к этой страшной акции", — уточнила она.
Какие-либо односторонние военные действия в обход Совбеза ООН противоречат уставу и принципу Объединенных Наций, заявила в связи с ракетным ударом по Сирии официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин. Китай, напомнила она, всегда выступал против применения военной силы в международных отношениях и за уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств.
По мнению официального Пекина, до проведения объективного расследования ни одна из сторон не должна делать преждевременных суждений о возможном применении химического оружия в Сирии, добавила Хуа Чуньин.
Вашингтон применил военную силу в Сирии, чтобы предоставить поддержку боевикам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Такое мнение высказал руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи, передает ТАСС.
США сыграли главную роль в создании ИГ и теперь, когда ее боевики окружены, "вступили в борьбу, чтобы спасти их", заявил он в "Твиттере". Террористическая группировка была "взращена на саудовские деньги", добавил аятолла Хаменеи.
Президент Ирана Хасан Роухани в беседе по телефону с лидером Сирии Башаром Асадом осудил агрессию со стороны США, Великобритании и Франции. По словам Роухани, Иран продолжает поддерживать Сирию и ее народ, сообщила в своем официальном канале в Telegram канцелярия сирийского лидера. По словам министра здравоохранения Ирана Хасана Хашеми, Исламская Республика в случае необходимости готова предоставить Сирии медицинскую помощь.
Последний акт агрессии стран Запада — нападение не только на Сирию, но и на Россию, Иран и ООН. Об этом, передает РИА Новости, заявил на встрече с делегацией российских депутатов муфтий Сирии Ахмад Хассун. По его мнению, 14 апреля — один из наиболее значимых дней в истории Сирии за последние 50 лет, и удар по Арабской Республике подтверждает победу сирийской армии над терроризмом. "Мы считаем, что Сирия победила не одна, Россия тоже одержала победу", — сказал Хассун.
Ранее по теме
-
Хантсман: США не хотят конфликта сверхдержав и надеются на сотрудничество с Россией1 минута назад
-
Почему молчали? МИД РФ - о докладе Франции о "хлоре и других газах" в Сирии31 минута назад
-
Турция довольна действиями американской коалиции в Сирии1 час назад
-
Появились первые кадры с разбомбленного аэродрома Меззе1 час назад
-
Ракетный удар по Сирии напомнил бомбежки Югославии1 час назад
-
Захарова: Запад обосновал удар по Сирии данными из соцсетей1 час назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Минобороны разоблачило инсценировку химатаки
- Суд постановил заблокировать Telegram
- Россия подготовит свой ответ на санкции
- Трамп пока не решил, бомбить ли Сирию
- "Новичок" не убил Скрипалей из-за английского тумана
Самое читаемое
-
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
- Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Зюганов прооперирован и помещен в реанимацию
- "В них нет ничего человечного!": подростки на камеру избили инвалида
- Названа сметана, которую категорически нельзя есть
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта популярного Renault Kaptur
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
- Хит-парад: космические технологии на службе у автопрома
- В Россию привезли корейского "убийцу" BMW 3 серии
- Официально представлено новое поколение Ford Focus
Экономика
-
Как санкции к "РусАлу" повлияют на мировую экономику
- Кто скупает российские акции?
- Предприятия "Норникеля" наградили за высокие показатели в сфере охраны труда
- Роскомнадзор просит срочно заблокировать Telegram
- 15 лучших университетов мира в 2018 году
Недвижимость
-
Не Энистон: после развода Питта утешает архитектор
- По соседству с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки
- Владельцы торговых центров продолжают играть с огнем
- 5 регионов с самым дешевым жильем
- Подальше от центра: почему покупатели жилья уезжают за МКАД
Вести.Медицина
-
Женский мозг работает не так как мужской
- Семь органов, без которых вполне можно обойтись
- Нет, нет и еще раз нет: продукты, которые не рекомендуется есть до и после тренировки
- Страх и ненависть: 4 самых опасных психологических эксперимента в истории человечества
- Говорят ученые: макароны могут быть частью здорового рациона
Вести в 20.00
-
Холодная война возвращается
- Россия разоблачила инсценировку химатаки
- ДТП под Череповцом: объявлен траур
Москва 24
-
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать своего ребенка
- Глава владеющего сетью OBI холдинга пропал в Альпах
- Паводок грозит затоплением 112 населенным пунктам Московской области
- Водитель-нарушитель обматерил пенсионерку из-за замечания о парковке
- Операция по спасению одинокого бобра прошла в Москве
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Авария с автобусом в Подмосковье: состояние двух детей улучшилось
- Москва готовится к Тотальному диктанту
- На ВДНХ открыли обновленный павильон "Космос"
- Матч ЦСКА и "Арсенала": чем пугали английских болельщиков?
- Выходные: космонавтика на ВДНХ, субботники и фестиваль цветов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Карта миграций наших предков может измениться из-за одной кости
- На замену пестицидам: новая РНК-вакцина защитит растения от патогенов
- Российская рука-манипулятор для МКС успешно прошла наземные испытания
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси