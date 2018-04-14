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Конфликт в Сирии 1 минута назад

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14 апреля 201813:25

Россия, Китай и Иран осудили ракетный удар по Сирии

Артем Иванов/ТАСС

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Россия представит в Совете Безопасности ООН не просто "словесные и политические аргументы", а доказательства незаконности удара США и их союзников по Сирии. Об этом рассказала журналистам официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

"Я имею в виду действия США и тех стран, которые присоединились к этой страшной акции", — уточнила она.

Какие-либо односторонние военные действия в обход Совбеза ООН противоречат уставу и принципу Объединенных Наций, заявила в связи с ракетным ударом по Сирии официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин. Китай, напомнила она, всегда выступал против применения военной силы в международных отношениях и за уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств.

По мнению официального Пекина, до проведения объективного расследования ни одна из сторон не должна делать преждевременных суждений о возможном применении химического оружия в Сирии, добавила Хуа Чуньин.

Вашингтон применил военную силу в Сирии, чтобы предоставить поддержку боевикам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Такое мнение высказал руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи, передает ТАСС.

США сыграли главную роль в создании ИГ и теперь, когда ее боевики окружены, "вступили в борьбу, чтобы спасти их", заявил он в "Твиттере". Террористическая группировка была "взращена на саудовские деньги", добавил аятолла Хаменеи.

Президент Ирана Хасан Роухани в беседе по телефону с лидером Сирии Башаром Асадом осудил агрессию со стороны США, Великобритании и Франции. По словам Роухани, Иран продолжает поддерживать Сирию и ее народ, сообщила в своем официальном канале в Telegram канцелярия сирийского лидера. По словам министра здравоохранения Ирана Хасана Хашеми, Исламская Республика в случае необходимости готова предоставить Сирии медицинскую помощь.

Последний акт агрессии стран Запада — нападение не только на Сирию, но и на Россию, Иран и ООН. Об этом, передает РИА Новости, заявил на встрече с делегацией российских депутатов муфтий Сирии Ахмад Хассун. По его мнению, 14 апреля — один из наиболее значимых дней в истории Сирии за последние 50 лет, и удар по Арабской Республике подтверждает победу сирийской армии над терроризмом. "Мы считаем, что Сирия победила не одна, Россия тоже одержала победу", — сказал Хассун.

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