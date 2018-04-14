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14 апреля 201813:20

Пушкинский музей снял экскурсию и отправил в космос

Global Look Press

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Для российско-японского экипажа, который сейчас работает на Международной космической станции, ГМИИ им. А.С. Пушкина провел виртуальную экскурсию по выставке "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции".

Космонавты смогут увидеть произведения Рембрандта Харменса ван Рейна, Яна Вермеера Делфтского, Карела Фабрициуса, Франса Халса, Геррита Дау, Яна Ливенса и других выдающихся художников золотого века голландской живописи.

Видеопослание начинается с поздравления экипажа МКС с Днем космонавтики от президента Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирины Александровны Антоновой. В своем обращении она рассказала, что общего между изучением искусства и полетом в космос, и как музейные сотрудники выполняют схожие задачи с космонавтами: "Мы узнаем и рассказываем об увиденном всем остальным. Более того, мы интерпретируем то, что увидели, то есть обращаем наше зрение в знание... В Пушкинском музее хранятся экспонаты со всех континентов мира, и одна из наших главных задач, в последнее время, — объединять усилия не только между отечественными музеями, но и музеями мира. Обмены и передача знаний между музеями позволяют многое понять о прошлом, настоящем и, что очень важно, о будущем. Каждый музей продолжает делать то, что делаете вы, уважаемые космонавты".

 

Ирина Антонова отдельно обратилась к японскому космонавту Норишиге Канаи и рассказала о двух больших выставках Пушкинского музея, которые станут центральным событием перекрёстного года России и Японии. 14 апреля в Токио, а затем 21 июля в Осаке будет показана выставка "Эволюция французского пейзажа из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина", где покажут лучшие работы из всемирно известной части музейной коллекции – произведения импрессионистов и постимпрессионистов. В Москве в сентябре 2018 года пройдёт выставка "Изобразительное искусство эпохи Эдо".

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