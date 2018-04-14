Александра Радулова вызвали в хоккейную сборную России

Форвард "Далласа" Александр Радулов оказался в числе 17 хоккеистов, вызванных на сбор национальной команды перед чемпионатом мира, который в мае пройдет в Дании. В данный момент он вместе с нападающим "Рейнджерс" Владиславом Наместниковым проходит медицинское обследование.

Любопытно, что совсем недавно в прессе появилась информация об отказе Радулова защищать цвета сборной России на предстоящем мировом первенстве. Связано это было с конфликтом российского хоккеиста с главным тренером национальной команды Олегом Знарком.

Однако после ухода последнего из сборной и назначении на его пост Ильи Воробьева, ситуация изменилась. "В настоящий момент игроки проходят медицинское обследование, по результатам которого будет принято совместное решение об их участии в подготовке к чемпионату мира", — сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Помимо Радулова и Наместникова в сборную вызваны защитники Антон Белов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Артем Зуб (все — СКА), нападающие Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Виктор Тихонов (все — СКА), Никита Сошников, Иван Барбашев (оба — "Сент-Луис"), Антон Слепышев ("Эдмонтон"), Евгений Дадонов ("Флорида") и Павел Бучневич ("Рейнджерс").

Эти хоккеисты сыграют за российскую сборную на третьем этапе Евротура – Чешских хоккейных играх, которые пройдут с 19 по 22 апреля в Пардубице.