Премьер-лига. "Рубин" в гостях разгромил "Амкар"

Неожиданно крупной победой гостей завершился первый матч субботней программы 26-го тура футбольной премьер-лиги. Пермский "Амкар", который две недели назад победил лидеров из "Локомотива" (2:1) на сей раз принимал казанский "Рубин" и проиграл со счетом 0:3.

У пермяков мачт откровенно не получился. При этом если во владении мясом и в создании опасных моментов "Амкар" совсем немного уступал гостям, то с реализацией дела у хозяев обстояли крайне плохо.

В первом тайме два гола в ворота Нигматуллина забил Азмун. В обоих случаях ему ассистировал Нобоа. На вторую половину игры пермяки вышли какими-то уж слишком обреченными и вместо того, чтобы хотя бы попытаться "размочить" счет, пропустили третий мяч от Кузьмина. Уверенная победа "Рубина".