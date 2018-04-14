США не хотят конфликта сверхдержав и надеются на сотрудничество с Россией

США надеются на сотрудничество с Россией, цели устроить конфликт сверхдержав в Сирии нет, сообщил посол США в России Джон Хантсман в своем видеообращении на странице посольства в Facebook. И перед ударами Америка связывалась с Россией, чтобы уменьшить риск жертв среди российских сил и мирного населения.

Великобритания, по словам британского премьер-министра Терезы Мэй, с российской стороной консультаций не проводила.

Европейский союз был проинформирован об ударах США, Франции, Великобритании по объектам в Сирии, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Эти удары были направлены на уничтожение химоружия, которое использует сирийский режим для убийства собственного народа, передает "Интерфакс".