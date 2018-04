Мэй призвали юридически обосновать нападение на Сирию

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин считает, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй должна обнародовать юридические основания для удара по Сирии. Он отметил, что действия вне законных рамок побуждают к подобному и других участников международных отношений, передает ТАСС.

Еще один представитель Лейбористской партии Ниа Гриффит заявила, что Мэй перед принятием решения о присоединении к атаке США и Франции на Сирию должна была проконсультироваться с парламентом страны. "Теперь мы (парламентарии) обязаны получить от правительства и союзников широкую стратегию по Сирии", — написала Гриффит в Twitter.

Pleased that all those involved in operation are back safe, appreciate their immense bravery and professionalism, but Parliament should have been consulted and we MUST now get a wider strategy on Syria from Govt and Allies

Со своей стороны бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон поддержал Терезу Мэй в решении присоединиться к ударам США и Франции по Сирии, а также отметил "храбрость" участвовавших в этой атаке британских военных.

I firmly support the military action taken in Syria. The barbaric & intolerable use of chemical weapons should never go unchecked. As we have seen in the past, inaction has its consequences — so PM right to join forces with our allies to take targeted & appropriate action. 1/2