"Улыбнитесь, вас снимают": подростки запечатлели избиение женщины в Подмосковье

Бытовой конфликт, произошедший на днях в Подольске, завершился избиением одного из его участников, запечатленным на камеру мобильного телефона.

По данным РИАМО, прохожая что-то не поделила с группой подростков. Она поругалась с ними и несколько раз толкнула девушку, после чего в дело вмешался спутник последней.

Молодой человек уронил женщину на землю, а затем ударил ее ногой в лицо.

После этого компания молодежи покинула место инцидента.

О реакции правоохранительных органов на произошедшее пока не сообщается.