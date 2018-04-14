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Футбол-2018 1 час назад

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14 апреля 201814:20

ФИФА разрешит арбитрам прерывать матчи чемпионата мира из-за расизма

https://media.npr.org/

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Международная федерация футбола (ФИФА) собирается обучить арбитров, которые отправятся на предстоящий в России чемпионат мира, выявлять проявления расизма на поле и трибунах во время матчей мирового первенства и принимать соответствующие меры. У судей появятся дополнительные полномочия.

В случае дискриминации по расовому признаку арбитры чемпионата мира смогут не только приостановить игру, но и принять решение о ее переносе на другой день, сообщает Чемпионат.com.

Кроме того, во время проведения мирового первенства на матчах будут присутствовать специальные наблюдатели, которые станут следить за возможными расистскими выходками болельщиков.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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