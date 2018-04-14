Ракеты западных агрессоров оказались не слишком эффективны против советских ЗРК

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Конфликт в Сирии 11 минут назад
Ракеты западных агрессоров оказались не слишком эффективны против советских ЗРКЧитайте нас в Telegram
Сирийские ПВО успешно перехватили большую часть ракет, выпущенных США и их союзниками, об этом сообщил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской. По его словам, жертв среди сирийских военных и мирных жителей нет.
Ракетный удар по территории Сирии был нанесен в период с 3:42 до 5:10 по московскому времени, и российские ПВО на базах Тартус и Хмеймим зарегистрировали пуски ракет с кораблей и самолетов США и Великобритании. Авиация Франции в ударе не участвовала.
ВВС США действовали самолетами F-15 и F-16, авиация Великобритании – самолетами Tornado. Они заходили на цели со стороны Средиземного моря. Что касается флота США, то корабли "Лабун" и "Монтерей" били из акватории Красного моря. Стратегические бомбардировщики B-1B заходили на объекты из района Эт-Танф.
"Ракетно-бомбовому удару подвергся ряд сирийских военных аэродромов, промышленных и научно-исследовательских объектов. По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет, — сообщил Сергей Рудской. – Сведения будут уточняться и доводиться до общественности".
На Сирию упали управляемые авиабомбы, по Дамаску выпустили ракеты класса "воздух-земля", в целом — 103 крылатые ракеты, в том числе, морского базирования Tomahawk. Две трети из них сбили сирийские ПВО, созданные еще в Советском Союзе.
"Сирийскими средствами ПВО, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средств и поражения. Перехвачена 71 крылатая ракета", — рассказал Рудской.
Сирийцы сбивали американские Tomahawk системами С-125 и С-200, задействовали также "Бук", "Квадрат" и "Осу". Это, по словам российских военных, доказательство высокой эффективности данного оружия и отличной выучки военных Дамаска, в подготовке которых участвовали наши специалисты.
"За последние полтора года Россия полностью восстановила систему противовоздушной обороны Сирии и продолжает ее совершенствовать, — подчеркнул Рудской. – Несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию ЗРК С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса, и не только в отношении Сирии, но и других государств".
Американцы и Великобритания били, в том числе, по сирийским авиабазам. Данные объективного контроля говорят сами за себя. По аэродрому Дювали выпустили 4 ракеты, все сбиты. Аэродром Думайр — 12 ракет, такая же история. До аэродромов Блей, Шайрат тоже не долетел ни один Tomahawk. Из 16 ракет, выпущенных по аэродрому Хомс, уничтожено 13. Три десятка Tomahawk ударили по населенным пунктам Барза и Джарамани — семь сбито. Эти объекты, по мнению Запада, якобы имевшие отношение к некой химической программе Дамаска, частично разрушены, но они давно не используются — там нет ни оборудования, ни людей.
"Российские силы противовоздушной обороны были переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дружество в воздухе. Ни одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила. Наши противовоздушные комплексы не применялись. Считаем, что данный удар – не ответ на мнимую химическую атаку, а реакция на успехи сирийских вооруженных сил в борьбе по освобождению своей территории от международного терроризма. Факт американской агрессии свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования, стремлении сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии и дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе и не имеет ничего общего с заявленными целями в борьбе с международным терроризмом", — заявил Сергей Рудской.
В российском Минобороны особо подчеркивают, что никаких объектов по производству химического оружия в Сирии нет, и это было зафиксировано Организацией по запрещению химоружия. Сейчас ситуация в Дамаске оценивается как спокойная, российские военные внимательно отслеживают ситуацию, в Центре управления национальной обороной даже вывели изображение с веб-камер на улицах и площадях: пережившая ракетный удар столица Сирии возвращается к обычной жизни.
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