Ребенок чудом уцелел, попав под колеса мусоровоза в Геленджике. Видео

Автомобильный регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия в Геленджике, едва не закончившегося трагедией.

В минувший четверг, 12 мая, "КамАЗ" совершил наезд на школьницу на пересечении улиц Островского и Пионерской. На записи видно, как мусоровоз сбил ребенка и проехал над ней.

По счастливой случайности, колеса не задели маленького пешехода.

Ребенок самостоятельно и без посторонней помощи покинул место ДТП, водитель грузовика, который, судя по всему, вообще не заметил произошедшего, также уехал.

По данным местных СМИ, полиция занимается установлением всех обстоятельств ЧП.