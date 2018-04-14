Глава WADA Риди: ситуация с допингом в России постепенно меняется

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Допинг-скандалы 3 минуты назад
Глава WADA Риди: ситуация с допингом в России постепенно меняетсяЧитайте нас в Telegram
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил журналистам, что уверен в том, что ситуация с допингом в России придет в норму. По его мнению российские власти смогут добиться соответствия международным антидопинговым стандартам.
При этом Риди выразил надежду на то, что Международная федерация футбола (ФИФА) проверит утверждения о применении допинга российскими футболистами до начала чемпионата мира 2018 года, который должен состояться в России в июне-июле.
Как уже сообщали Вести.Ru, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишилось членства в WADA после того, как агентство представило доклад, в котором пришло к выводу о существовании в России масштабной допинговой программы. Еще один доклад, подготовленный канадским юристом Ричардом Маклареном, якобы, выявил, что более 1000 российских спортсменов, представляющих в том числе и футбол, могли участвовать в сговоре для сокрытия положительных допинг-проб.
Российская сторона категорически отрицает, что власти поощряли применение допинга. Из-за обвинений в этом и "беспрецедентных систематических манипуляций" в антидопинговой системе во время сочинской Олимпиады МОК отстранил страну от участия в Играх в Корее, прошедших в феврале.
Риди сказал ранее, что отказ России признать выводы, содержащиеся в докладе Макларена препятствует восстановлению статуса страны. Но, по его словам, Россия и WADA обсуждали все вопросы на протяжении 15 месяцев и хотя решения нет, он отрицает, что ситуация зашла в тупик.
"Думаю, на данном этапе ситуация поменялась, — цитирует Риди Reuters. – Государства по всему миру требовали в той или иной форме ввести санкции против России, и тот факт, что была приостановка совместной работы, думаю, изменил ситуацию".
"Президент России Путин некоторое время назад действительно признал, что существует проблема, и сказал, что она должна быть решена, и я не верю, что его отношение поменялось. Поэтому я с интересом жду развития событий", — сказал Риди.
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