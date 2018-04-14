США, Британия и Франция дали террористам перевести дух

США и их союзники могли нанести ракетные удары по Сирии для того, чтобы террористы смогли перевести дух, восстановить свои ряды и затянуть кровопролитие в Арабской Республике. Об этом заявили в МИД России. Акция, рассчитанная на устрашение, предпринята под абсолютно надуманным предлогом якобы использования сирийскими властями химического оружия в городе Дума 7 апреля, подчеркивают в ведомстве.

При этом были "проигнорированы представленные сирийским правительством и российской стороной факты, свидетельствующие о том, что там была устроена преднамеренная циничная инсценировка". Сами удары по Сирии нанесены как раз тогда, когда инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) должны были направиться в Думу с целью установить истину.

Как считают в МИД, есть все основания полагать, что целью атаки против Сирии было воспрепятствование работе инспекторов ОЗХО. Также нельзя не отметить, что агрессия предпринята в то время, когда сирийские войска продолжают успешное наступление против террористических группировок ИГИЛ (запрещена в России), "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и прочих.

"По всему получается, что США и их союзники хотят дать радикалам и экстремистам возможность перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле и тем самым осложнить политическое урегулирование", — заявляют на Смоленской площади.

Становится ясно: те на Западе, кто прикрывается гуманитарной риторикой и пытается оправдать свое военное присутствие в Сирии потребностями разгрома джихадистов, в действительности действуют с ними заодно и ведут дело к расчленению страны. Это подтверждается и категорическим отказом США и их союзников оказывать содействие в восстановлении районов Сирии, освобожденных правительственной армией.

Также последний акт агрессии против Сирии наносит мощный удар по усилиям, направленным на стимулирование женевского политического процесса на основе резолюции Совбеза ООН 2254, подчеркивают в российском МИДе. В данной резолюции была единогласно подтверждена приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Сирийские средства противовоздушной обороны успешно отразили удары авиационных и морских средств поражения США и их союзников. В частности, 71 из 103 крылатых ракет, выпущенных по территории Сирии, была перехвачена. В отражении атаки были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса".

В Минобороны России считают данный удар по Сирии не ответом на мнимую химическую атаку в сирийском городе Дума, а реакцией на успехи вооруженных сил Арабской Республики в освобождении своей территории от международного терроризма.