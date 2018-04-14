Дубль Антона Миранчука обеспечил "Локомотиву" разгромную победу над "Динамо"

Программа 26-го тура чемпионата футбольной премьер-лиги продолжилась в подмосковных Химках, где "Динамо" принимало лидеров первенства из "Локомотива". Гости забили первый гол уже на 3-й минуте. В итоге дело закончилось разгромом "бело-голубых" со счетом 4:0.

Первый тайм начался для хозяев с "холодного душа". В казалось бы почти невинной ситуации Антон Миранчук на 100% использовал свой шанс со штрафного: голкипер "бело-голубых" Шунин остался не у дел. Впрочем, вратарь "Динамо" на 20-й минуте оправдался, оставив свою команду в игре после пенальти, назначенного за снос Фарфана: другой Миранчук, теперь уже Алексей, не смог переиграть Шунина.

Однако в действиях динамовцев не чувствовалось того задора, что помог им обыграть ЦСКА (2:1). В конце первой 45-минутки игроки "Динамо" раньше своих соперников подумали о близящемся перерыве и получили "гол в раздевалку": теперь со штрафного отличился неугомонный Фарфан.

Во втором тайме Дмитрий Тарасов и Антон Миранчук, сделавший дубль, довели счет до разгромного. 4:0 – уверенная победа лидера российского чемпионата. У "железнодорожников" после этой игры стало 55 очков после 25 игр. "Бело-голубые" остались на 11-м месте с 30 очками.