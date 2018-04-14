Под колесами поезда в московском метро снова погиб пассажир

На станции "Университет" Сокольнической линии московской подземки под колесами поезда погиб неизвестный мужчина. Полиция опросила свидетелей происшествия.

На Сокольнической линии нет движения поездов от Юго-Западной до Спортивной из-за инцидента с пассажиром, в обратном направлении — с увеличенными интервалами. Между Бульваром Рокоссовского и Спортивной, а также от Саларьево до Юго-Западной движение осуществляется по графику. — Московское метро (@MetroOperativno) 14 апреля 2018 г.

Движение поездов уже восстановлено и введено в график, сообщается в Twitter столичного метрополитена. Линия работает в обычном режиме.

Сокольническая линия. Движение полностью восстановлено и введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 14 апреля 2018 г.

На прошлой неделе в метро также было зафиксировано два печальных происшествия. 8 апреля под колесами поезда погибла женщина. 7 апреля молодой мужчина бросился под поезд на станции "Курская", машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Пострадавший был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с предварительным диагнозом "ампутация нижних конечностей".