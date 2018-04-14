Порошенко обвинил Асада в "жестоком преступлении против человечности"

Президент Украины Петр Порошенко назвал удар США, Великобритании и Франции по Сирии вынужденным, но оправданным шагом. "Это справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности — химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей", — написал украинский лидер в своем Twitter.

По словам Порошенко, Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН для предупреждения "подобных преступлений диктаторских режимов" в будущем.

Ранее секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что военные США и их союзники, нанеся удары по Сирии, продемонстрировали адекватную реакцию на использование химического оружия.

Между тем накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массированного обстрела гражданского населения в Донбассе. Дело заведено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.