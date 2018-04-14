Тема:

Конфликт в Сирии 16 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
14 апреля 201817:05 (обновлено в 17:13)

США били по сирийским войскам, но целью назвали разгром ИГ

Читайте нас в Telegram

Удары США и их союзников по Сирии — оправданный и пропорциональный ответ правительству Арабской Республики на "продолжение использования химического оружия против собственного народа". Об этом заявила на брифинге для журналистов в Пентагоне официальный представитель ведомства Дана Уайт. По ее словам, при нанесении ударов союзники "приняли все меры осторожности", чтобы поражать только запланированные цели, передает "Интерфакс".

Цель США в Сирии, по словам Уайт, остается прежней — нанести поражение группировке "Исламское государство" (запрещена в России). Конфликта в Сирии Вашингтон не ищет, однако не может "допустить столь ужасные нарушения международного права", добавила она. Выпущенные по объектам в Сирии ракеты, по словам Уайт, "успешно поразили каждую из выбранных целей", передает ТАСС.

Ответ же сирийских средств противовоздушной обороны на ракетный удар стран Запада был неэффективным и скорее представлял угрозу ее мирному населению, заявил на том же брифинге в Пентагоне представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. По его мнению, ответные действия сирийских ПВО могли привести к ранениям среди гражданского населения.

Между тем, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал на брифинге в Москве, что сирийские средства противовоздушной обороны успешно отразили удары авиационных и морских средств поражения США и их союзников. В частности, 71 из 103 крылатых ракет, выпущенных по территории Сирии, была перехвачена. В отражении атаки были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса". По словам Рудского, жертв среди сирийских военных и мирных жителей нет.

Тем временем аналитики в соседнем с Сирией Израиле считают, что нанесенный западной коалицией удар по целям на территории Арабской Республики только усилил позиции ее президента Башара Асада. По мнению аналитиков Десятого канала израильского телевидения, ракеты коалиции ударили не по складам с предполагаемым химическим оружием, вертолетам и самолетам сирийской армии, а по пустым ангарам и зданиям.

При этом сам Асад опубликовал видео того, как утром в субботу уже после массированного удара стран Запада как ни в чем не бывало идет по своему президентскому дворцу. Аналитики считают, что в результате последних ударов сирийский президент одержал "двойную победу": он перенес атаку западной коалиции без особых потерь, а теперь получит еще большую поддержку от Москвы и Тегерана.

Западные удары только усилят связи между Дамаском, Тегераном и Москвой, а Россия и Иран предоставят еще больше политической и военной поддержки сирийской армии. Это приведет к дальнейшему закреплению Тегерана в Сирии, опасаются аналитики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает военную операцию стран Запада против сирийского режима оправданной и правильной. "Немыслимо оставить без ответа химические атаки, совершенные режимом Асада", — заявил он, выступая в Стамбуле. Трансляцию выступления вел турецкий телеканал A Haber.

В Москве же считают удар США, Великобритании и Франции по Сирии попыткой сместить президента Асада и возродить "Арабскую весну", передает РИА Новости. "Цель — объяснить ее невозможно с точки зрения логики и результативности, — заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Можно только опять объяснить ее возвращением к концепции "Асад должен уйти" и идее "Арабской весны", которую хотели провести еще несколько лет назад, опять реанимировать и сделать это силовым путем".

Ранее по теме

Сейчас

18:08

Самолет под Липецком разбил один из опытнейших летчиков в России

17:54

Скрипалей отравили веществом BZ

17:20

Лавров: удар по Сирии обосновали смешным видео и секретами

16:24

Под колесами поезда в московском метро снова погиб пассажир

15:39

Под Липецком упал "Злин"

15:33

Миссия выполнена: Трамп назвал идеальным удар по Сирии

14:37

Противников "империалистических варваров" отогнали от посольства США в Анкаре

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин: на Сирию напали по прошлогоднему сценарию

Путин: на Сирию напали по прошлогоднему сценарию

2 часа назад
Лавров: удар по Сирии обосновали смешным видео и секретами

Лавров: удар по Сирии обосновали смешным видео и секретами

37 минут назад
Скрипалей отравили веществом BZ

Скрипалей отравили веществом BZ

13 минут назад
Ракеты западных агрессоров оказались не слишком эффективны против советских ЗРК

Ракеты западных агрессоров оказались не слишком эффективны против советских ЗРК

3 часа назад
Толстой объяснил совет пить "Боярышник" вместо иностранных лекарств

Толстой объяснил совет пить "Боярышник" вместо иностранных лекарств

1 час назад
Появились первые кадры с разбомбленного аэродрома Меззе

Появились первые кадры с разбомбленного аэродрома Меззе

5 часов назад
Зюганов заявил, что с ним все нормально

Зюганов заявил, что с ним все нормально

3 часа назад
Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

11.04.2018 10:00
Почему молчали? МИД РФ - о докладе Франции о "хлоре и других газах" в Сирии

Почему молчали? МИД РФ - о докладе Франции о "хлоре и других газах" в Сирии

4 часа назад
США били по сирийским войскам, но целью назвали разгром ИГ

США били по сирийским войскам, но целью назвали разгром ИГ

1 час назад
Порошенко обвинил Асада в "жестоком преступлении против человечности"

Порошенко обвинил Асада в "жестоком преступлении против человечности"

1 час назад
Опубликовано видео поисков пассажира круизного лайнера, упавшего в океан

Опубликовано видео поисков пассажира круизного лайнера, упавшего в океан

1 час назад
Под колесами поезда в московском метро снова погиб пассажир

Под колесами поезда в московском метро снова погиб пассажир

1 час назад
В девяти подмосковных городах прошли митинги против свалок

В девяти подмосковных городах прошли митинги против свалок

2 часа назад
Под Липецком упал "Злин"

Под Липецком упал "Злин"

2 часа назад
Дубль Антона Миранчука обеспечил "Локомотиву" разгромную победу над "Динамо"

Дубль Антона Миранчука обеспечил "Локомотиву" разгромную победу над "Динамо"

2 часа назад
Миссия выполнена: Трамп назвал идеальным удар по Сирии

Миссия выполнена: Трамп назвал идеальным удар по Сирии

2 часа назад
Россия не против сотрудничества с США, но доверия нет

Россия не против сотрудничества с США, но доверия нет

2 часа назад
Российские депутаты поехали в Сирию, несмотря на ракетный удар

Российские депутаты поехали в Сирию, несмотря на ракетный удар

3 часа назад
Справка: самые масштабные случаи применения силы США и НАТО

Справка: самые масштабные случаи применения силы США и НАТО

3 часа назад
Противников "империалистических варваров" отогнали от посольства США в Анкаре

Противников "империалистических варваров" отогнали от посольства США в Анкаре

3 часа назад
Минобороны РФ: ситуация в сирийских зонах деэскалации стабильна

Минобороны РФ: ситуация в сирийских зонах деэскалации стабильна

3 часа назад
Удары в никуда: американская коалиция устроила бессмысленную демонстрацию силы

Удары в никуда: американская коалиция устроила бессмысленную демонстрацию силы

3 часа назад
Ребенок чудом уцелел, попав под колеса мусоровоза в Геленджике. Видео

Ребенок чудом уцелел, попав под колеса мусоровоза в Геленджике. Видео

3 часа назад
ФИФА разрешит арбитрам прерывать матчи чемпионата мира из-за расизма

ФИФА разрешит арбитрам прерывать матчи чемпионата мира из-за расизма

3 часа назад
Мэй призвали юридически обосновать нападение на Сирию

Мэй призвали юридически обосновать нападение на Сирию

4 часа назад
Установлены мешавшие проверкам ТЦ в Кемерове

Установлены мешавшие проверкам ТЦ в Кемерове

4 часа назад
Путин не стал "заниматься лирикой" с Собяниным

Путин не стал "заниматься лирикой" с Собяниным

4 часа назад
"Улыбнитесь, вас снимают": подростки запечатлели избиение женщины в Подмосковье

"Улыбнитесь, вас снимают": подростки запечатлели избиение женщины в Подмосковье

4 часа назад
Московскую 12-этажку эвакуировали из-за гранаты

Московскую 12-этажку эвакуировали из-за гранаты

4 часа назад
Россия, Китай и Иран осудили ракетный удар по Сирии

Россия, Китай и Иран осудили ракетный удар по Сирии

4 часа назад
Под антироссийский удар США попали их союзники

Под антироссийский удар США попали их союзники

5 часов назад
Ракетный удар по Сирии напомнил бомбежки Югославии

Ракетный удар по Сирии напомнил бомбежки Югославии

5 часов назад
У Джо Линна Тернера из Deep Purple в Минске случился инфаркт

У Джо Линна Тернера из Deep Purple в Минске случился инфаркт

5 часов назад
Белорусские пограничники со стрельбой задержали нелегальных мигрантов. Видео

Белорусские пограничники со стрельбой задержали нелегальных мигрантов. Видео

5 часов назад
Захарова: Запад обосновал удар по Сирии данными из соцсетей

Захарова: Запад обосновал удар по Сирии данными из соцсетей

5 часов назад
Удар по Сирии: перехвачена 71 ракета из 103

Удар по Сирии: перехвачена 71 ракета из 103

5 часов назад
В США скончался кинорежиссер Милош Форман

В США скончался кинорежиссер Милош Форман

7 часов назад
ДТП под Вологдой: двое пострадавших по-прежнему находятся в тяжелом состоянии

ДТП под Вологдой: двое пострадавших по-прежнему находятся в тяжелом состоянии

16 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 14 апреля 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 14 апреля 2018 года

16 часов назад
90
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт Renault Kaptur

Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт Renault Kaptur

20 часов назад
Расследование: производители Android-смартфонов скрывают небезопасность своих устройств

Расследование: производители Android-смартфонов скрывают небезопасность своих устройств

13.04.2018 15:27
Так футбол еще не снимали: дебютный фильм Данилы Козловского показали публике

Так футбол еще не снимали: дебютный фильм Данилы Козловского показали публике

13.04.2018 15:25
Еженедельная программа Вести.net от 14 апреля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 14 апреля 2018 года

6 часов назад
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

21 час назад
Ребенок родился через 4 года после смерти родителей

Ребенок родился через 4 года после смерти родителей

13.04.2018 11:55
20 самых старых героев мультфильмов, которых многие помнят до сих пор

20 самых старых героев мультфильмов, которых многие помнят до сих пор

13.04.2018 10:35
Ники Минаж назвала себя Чунь Ли, но плохо понимает, кто это

Ники Минаж назвала себя Чунь Ли, но плохо понимает, кто это

13.04.2018 10:33
Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

11.04.2018 13:13
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

04.04.2018 18:30