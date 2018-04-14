Тренер "Локомотива" Семин: игра с "Динамо" была жестокой

Главный тренер столичного "Локомотива" Юрий Семин дал оценку действиям своих футболистов в матче против московского "Динамо". 70-летний специалист заявил, что итоговый счет не соответствует игре. Также он отметил, что встреча с "бело-голубыми" получилась не только жесткой, но и жестокой.

"Очень мощный матч, болельщиков много собралось на эту игру, нужно их поблагодарить. Футболисты, на мой взгляд, отблагодарили их. Счет на табло, может быть, не соответствует игре, но мы играли очень целеустремленно, как финал", — цитирует Семина Чемпионат.com.

Кроме того, главный тренер "Локомотива" объяснил отсутствие в стартовом составе Фернандеша его плохим самочувствием. "После сегодняшней жесткой, даже жестокой игры посмотрим на состояние игроков. Травма Эдера – не такая мощная, у него ушиб. Что-то с зубами", — добавил наставник "красно-зеленых".